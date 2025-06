Asset digitali in crescita, Bitcoin ed Ethereum guidano gli afflussi

(Teleborsa) - Gli asset digitali hanno registrato la, per un totale di 1,24 miliardi di dollari la scorsasettimana, portando gli afflussi da inizio anno (YTD) a un nuovo massimo di 15,1 miliardi di dollari. Tuttavia, l’aumento dell’attività osservato all’inizio della settimana si è attenuato nella seconda metà, probabilmente a causa dellanegli Stati Uniti e delle prime notizie sul. Lo rileva l'ultima analisi settimanale sui flussi di, Head of Research di, la principale società di investimento europea specializzata in asset digitali e cripto-currency., gli Stati Uniti hanno guidato la tendenza con afflussi pari a 1,25 miliardi di dollari, seguiti da Canada e Germania con 20,9 milioni di dollari e 10,9 milioni rispettivamente. Questi dati sono stati parzialmente compensati dai deflussi registrati a HongKong (32,6 milioni di dollari) e in Svizzera (7,7 milioni di dollari).ha registrato la seconda settimana consecutiva di afflussi, per un totale di 1,1 miliardi di dollari, nonostante la recente correzione dei prezzi, segnalando che gli investitori stanno approfittando dei momenti di incertezza per acquistare. Questosentiment è stato ulteriormente confermato dai lievi deflussi per quanto riguarda lo short-Bitcoin, per un totale di 1,4 milioni di dollari.ha registrato la nona settimana consecutiva di afflussi, per un totale di 124 milioni di dollari, portando il totale accumulato in questo ciclo positivo a 2,2 miliardi. Si tratta della serie più lunga di afflussi dall’estate 2021, a conferma dell’interesse degli investitori verso questo asset.Tra gli altri afflussi degni di nota si segnalano(2,78 milioni) e(2,69 milioni).