Agricoltura, Giansanti (Confagricoltura): sostegno a Bellanova su Nutriscore

(Teleborsa) - “Pieno sostegno alla ministra Bellanova nella sua battaglia a Bruxelles per un’. La sua battaglia è la nostra”. Lo ha detto ilin relazione alla decisione della responsabile del dicastero delle Politiche agricole di non proseguire nel negoziato europeo per un testo di conclusioni del Consiglio Agrifish sulle etichettature alimentari.“Condivisibili - ha aggiunto - anche le dichiarazioni dell’Ambasciatore Quaroni, Rappresentante Permanente Aggiunto presso l'Ue, sulla necessità di reimpostare il dibattito sull’etichettatura nutrizionale. Da alcuni anni anche la rete diplomatica è attivamente impegnata in un’opera di sensibilizzazione su questo tema”.“L’abbiamo ricordato anche ieri nell’, è prematuro decidere a Bruxelles, c’è bisogno di ulteriori approfondimenti – ha proseguito il presidente di Confagricoltura -. Appoggiamo e sosteniamo l’etichetta a batteria dell’Italia (‘Nutrinform Battery’), l'unica pienamente conforme alle disposizioni comunitarie. Il Nutrinform è stato sviluppato da qualificati istituti di ricerca nazionali con la collaborazione dell'intera filiera agroalimentare, compresi i rappresentanti dei consumatori”.Ad avviso di Confagricoltura, fa bene la ministra Bellanova ad opporsi ai sistemi di codifica a colori (come il Semaforo o il Nutriscore) che fondamentalmente fanno una distinzione tra buono o cattivo in modo discutibile sulla base dei contenuti di sale, grassi e zuccheri senza riferimenti alle quantità normalmente consumate e al regime alimentare. Così si fa disinformazione e si penalizzano alcune eccellenze della dieta mediterranea come l’olio di oliva, tanto che la Spagna è dovuta intervenire, escludendolo dal Nutriscore.perché questa battaglia contro il Nutriscore - ha concluso Giansanti - la si fa per tutelare la filiera agroalimentare ma anche i consumatori che hanno diritto a trasparenza e corretta informazione".