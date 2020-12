Brexit, tic-tac: tempo sta per scadere, soluzione ancora non c'è

(Teleborsa) -: le lancette dell'orologio continuano a girare inesorabilmente mentre il termine del periodo di transizione, fissato al, sta per scadere., intanto, continua a negoziare un accordo commerciale con il Regno Unito e i 27 leader si incontreranno ilper fare il punto sugli ultimi sviluppi.Nel frattempo, da Bruxelles il presidente del Consiglio Europeoprecisando che l'UE "vuole un accordo" ma "non a tutti i costi" torna ad ammonire sui rischi di unche, col passare dei giorni, in assenza di una soluzione, avanza a grandi passi. "Siamo tuttora impegnati nei negoziati sulla relazione futura tra Ue e Regno Unito in vista della fine del periodo di transizione, ormai vicina", ha detto. "Gli stati membri devono decidere, Londra deve decidere, se qualcuna delle due parti dice 'no' avremo un 'no deal' e non sappiamo che conseguenze ci saranno. Ed è una cosa che farà parte delle valutazioni", ha ribadito, precisando che "occorre garantire l'unità dei 27 Paesi membri dell'UeTra i nodi più insidiosi da sciogliere quello dellacon il Premier francese, Jean Castex che, annunciando un "piano di sostegno specifico" al settore, ha dichiarato: "Ovviamente speriamo di ottenere un accordo nelle migliori condizioni possibiliE non certo alle condizioni in cui la pesca verrebbe sacrificata come variabile di allineamento" nei negoziati commerciali post-Brexit tra Unione Europea e Regno Unito. A fissare i paletti ci ha pensato anche il sottosegretario francese agli affari europei Clément Beaune che, intervistato da Radio Europe1, ha detto che la Francia è pronta a opporre il suoo" per un accordo sulla BrexitLae difficilmente arriverà unnelle prossime ore. Anche se non sono esclusiin un senso o nell'altro, dell'ultima ora. Del resto,