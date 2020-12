Cattolica, via libera CdA riacquisto azioni in recesso a 5,47 euro

Cattolica

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha deliberato, "nella prospettiva di una celere definizione del procedimento di recesso" di procedere direttamente al rimborso mediante acquisto delle azioni detenute dagli azionisti che "legittimamente hanno esercitato il diritto di recesso, per complessive n. 20.577.624 azioni e dunque di riconoscere agli stessi il valore stabilito in caso di recesso pari a 5,47 euro per azione, con termine massimo per la liquidazione in favore degli azionisti alla data del 31 gennaio 2021, utilizzando a tale scopo le riserve disponibili da utili, più precisamente prelevando dalla riserva straordinaria l’importo relativo".Il riacquisto da parte di Cattolica di tali azioni oggetto di recesso - spiega una nota - corrispondente ad un esborso di euro 112.559.603, avrebbe un impatto peggiorativo sul Solvency II Ratio di Gruppo pari a circa 8 punti percentuali. Per effetto e all’esito di tale riacquisto, la Società verrebbe a detenere n. 27.902.475 azioni proprie, pari al 12,2% del capitale sociale.Il CdA ha inoltre dato mandato all'amministratore delegato di verificare la legittimità di talune posizioni di soci oggetto di contestazione nell'ambito della procedura di recesso, per un controvalore massimo di circa 3 milioni, e di valutarne l'eventuale accoglimento, vagliandoli caso per caso, con il conseguente relativo incremento del numero di azioni oggetto di acquisto.