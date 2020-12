Moncler, acquista 70% Sportswear Company

Moncler

(Teleborsa) - Il CdA diha approvato all’unanimità ildi Sportswear Company (SPW) società titolare del marchio Stone Island, in Moncler i cui termini sono disciplinati da un accordo quadro sottoscritto tra Moncler, da un lato, e Rivetex (società riconducibile a Carlo Rivetti titolare di una partecipazione pari al 50,10% del capitale di SPW) e altri soci di SPW riconducibili alla famiglia Rivetti (e, in particolare, Alessandro Gilberti, Mattia Riccardi Rivetti, Ginevra Alexandra Shapiro e Pietro Brando Shapiro), titolari complessivamente del 19,90% del capitale di SPW.L’accordo prevede che l’acquisizione da parte di Moncler della partecipazione abbia luogo sulla base di uncalcolato sul 100% del capitale. Tale valore corrisponde a un multiplo di 16,6 volte l’ Ebitda 2020 (pari a Euro 68 milioni con un margine del 28%) e a un multiplo di 13,5 volte l’Ebitda 2021.Il corrispettivo per l’acquisto delle azioni verrà versato per cassa da Moncler, fermo restando che al closing i Soci SPW si sono impegnati a sottoscrivere, per un controvalore pari al 50% del corrispettivo, 10,7 milioni di azioni di nuova emissione Moncler valorizzate in base agli accordi raggiunti in misura pari a 37,51 per azione (che corrisponde al prezzo medio degli ultimi 3 mesi).È inoltre previsto che Carlo Rivetti, a seguito dell’esecuzione dell’operazione, entri a far parte del CdA di Moncler.