Snam e Linde, intesa per sviluppo progetti idrogeno

(Teleborsa) -, una delle principali società di infrastrutture energetiche al mondo, e, azienda leader a livello globale nel settore ingegneristico e nei gas industriali, hanno firmato unper sviluppare progetti legati all’idrogeno e alle relative infrastrutture in Europa.Linde e Snam - spiega una nota - lavoreranno, valutando opportunità di investimento congiunte in progetti commerciali negli ambitidel Green Deal europeo - ha dichiarato. Siamo felici di collaborare con Snam, azienda leader e in prima linea nella transizione energetica, per la creazione di un’economia dell’idrogeno pulito in Europa”.“Grazie a questo accordo – ha commentato– mettiamo a fattor comune il know-how e le capacità innovative di Linde e Snam per contribuire allo sviluppo dell’idrogeno e al raggiungimento degli obiettivi climatici, in linea con la Hydrogen Strategy europea., ponendo le basi per nuovi progetti”.Linde è una delle principali aziende nella produzione, lavorazione, stoccaggio e distribuzione di idrogeno e possiede il più grande sistema di stoccaggio e distribuzione di idrogeno liquido al mondo.Snam è attiva nella promozione dell’idrogeno ed è stata una delle prime aziende al mondo a sperimentarne l’introduzione, in percentuali fino al 10%, in una rete di trasporto gas. Circa il 50% degli investimenti previsti nel piano 2020-2024 di Snam è dedicato a rendere la propria infrastruttura “hydrogen-ready”. La società ha inoltre dato il via a numerose partnership, sia in Italia sia a livello internazionale, per contribuire allo sviluppo della filiera dell’idrogeno, anche favorendone l’utilizzo nel settore industriale e nei trasporti.La realizzazione dei progetti sarà disciplinata in separati accordi negoziati tra le parti nel rispetto del quadro normativo.