Snam colloca bond per 750 milioni di euro. Domanda circa 3 volte l'offerta

Snam

BNP Paribas

Crédit Agricole

Intesa Sanpaolo

UniCredit

(Teleborsa) -, società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan, ha concluso con successo l'a tasso variabile di un bond, per un ammontare di, durata 2 anni e cedola pari a Euribor 3 mesi più 0,40%. L'operazione si inserisce nell'ambito della strategia finanziaria della società volta a ottimizzare il costo del debito, previsto in media al 2,6% in arco di piano, si legge in una nota. Lacomplessiva ha raggiunto un picco a"Siamo lieti del successo dell'operazione, che ha visto una domanda eccezionale sul mercato. Questo risultato riflette la costante ricerca di opportunità per ottimizzare il costo del nostro debito e diversificare la base investitori - commenta la- Continueremo a perseguire con determinazione la strategia finanziaria, garantendo la creazione di valore per tutti gli stakeholders, in linea con il Piano Strategico presentato alla comunità finanziaria lo scorso gennaio".Le obbligazioni sono state emesse nell'ambito del(Euro Medium Term Note) di Snam da 13 miliardi di euro e saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.Il collocamento è stato organizzato e diretto, in qualità di, da Banca Akros,