Idrogeno, Ercoli (Snam): pilastro fondamentale per il percorso verso la decarbonizzazione europea

Snam

(Teleborsa) - “L'rappresenta un pilastro fondamentale per il percorso verso laeuropea e le strategie volte ad assicurare unache sia la più sostenibile e competitiva possibile". Così, Executive Director Decarbonization Unit di, in occasione dell'evento Green & Hydrogen Forum 2024. "La Commissione Europea, che ha dedicato un'intera sezione del piano REPowerEU all’idrogeno e alle sue applicazioni, si sta muovendo in tal senso e la pubblicazione in gazzetta ufficiale del ‘Gas and Hydrogen Package’, la riforma dei mercati del gas e dell’idrogeno, lo dimostra: stabilire norme comuni per il trasporto, l’approvvigionamento e lo stoccaggio di idrogeno e l'organizzazione e il funzionamento del settore, permette di affrontare questa transizione in modo corale e sinergico", ha aggiunto."Come operatore infrastrutturale e di trasporto siamo quotidianamente impegnati nel ruolo di abilitatori di questa transizione, non solo attraversotangibili come il progetto, confermato tra quelli di interesse comune dell’Unione Europea e in partnership con altri TSO, che valorizza il ruolo strategico dell’Italia nello scenario geopolitico energetico del continente, ma anche promuovendo l'innovazione con iniziative volte a sviluppare l’intera filiera come il, programma che ha raggiunto la sua terza edizione a sostegno delle realtà più innovative nel settore dell'idrogeno e rivolto alle startup”, ha sottolineato Ercoli.