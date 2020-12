Cassa Depositi e Prestiti inaugura la sede territoriale di Milano

(Teleborsa) - E' stata inaugurata oggi, 15 dicembre, con un evento tutto in digitale, la, nell'ambito di un più ampio progetto finalizzato a rafforzare sempre più l'La sede milanese, all'interno degli uffici CDP di via San Marco, diventerà ilall'offerta del Gruppo e consentirà di supportare circapresenti in, valorizzando le sinergie con i partner bancari e le istituzioni locali. Nella nuova sede lavoreranno a regimedel Gruppo, provenienti daI nuovi uffici rispondono a una visione innovativa rispetto al passato: non più sedi di rappresentanza ma veri e propri, grazie alla presenza di professionisti in grado di rispondere alle esigenze di imprese e pubbliche amministrazioni. L'offerta comprende l'intera gamma di prodotti del Gruppo CDP:, nonché le nuove attività dia supporto della pubblica amministrazione per lo sviluppo di progetti infrastrutturali.Nel corso dell'inaugurazione della nuova sede di CDP a Milano è stato. Il progetto ha l'obiettivo di sostenere lo sviluppo in Italia di uno dei maggiori ecosistemi di innovazione in ambito, ricercando e supportando fino a 50 startup in 3 anni, con una dotazione iniziale di 1,65 milioni di euro, interamente, che ha inoltre deliberato ulteriori 2 milioni di euro per successivi follow-on post accelerazione. Nel dettaglio, saranno, di cuie altrettante. L'iniziativa, aperta a partner sia finanziari che industriali, ha già visto l'adesione di SIA - società hitech europea leader nei servizi e nelle infrastrutture tecnologiche di pagamento - nella duplice veste di investitore e partner industriale."L'inaugurazione della nuova sede territoriale di Milano rafforza il rapporto storico di CDP con il capoluogo lombardo ma è anche l'occasione per lanciare un importante strumento a supporto delle startup" ha dichiarato il. "L'Acceleratore Fintech è un'iniziativa per valorizzare la principale piazza finanziaria del Paese, che ci aspettiamo diventi sempre più un centro di innovazione digitale di riferimento a livello europeo, rendendola ancora più attrattiva in termini economici e di capitale umano"."CDP è storicamente vicina ai territori e attenta al loro sviluppo economico e infrastrutturale. Un rapporto che stiamo rafforzando e innovando grazie a un modello di cooperazione con le pubbliche amministrazioni e le imprese che si concentra sulle esigenze locali" ha dichiarato". "A testimoniarlo c'è l'apertura di questa nuova sede territoriale di Milano, ma anche i quattro miliardi di euro di risorse mobilitate negli ultimi due anni in Lombardia, i molteplici interventi di social housing portati avanti su questo territorio e la firma di tre recenti protocolli di consulenza sull'edilizia scolastica e sul trasporto pubblico locale. La centralità dei territori fa da sempre parte del DNA di Cassa, che durante la pandemia ha rafforzato questo impegno mettendo in campo un vasto programma di misure straordinarie a supporto delle imprese e delle pubbliche amministrazioni".All'interno della nuova sede è stata inoltre allestita una mostra fotografica costituita da 12 scatti di Enzo Ragazzini raffiguranti i silos degli stabilimenti di Bagnoli.