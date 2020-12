Intesa Sanpaolo, La Calce: "Investimenti nei mercati privati opportunità strategica"

(Teleborsa) - "Il punto di partenza è rappresentato dalla convinzione che gli investimenti nei mercati privati rappresentino un'opportunità strategica di creazione di valore per gli investitori". Ad affermarlo è, nel corso del suo intervento alla seconda giornata degli, intitolati "Il futuro degli investimenti alternativi tra regolamentazione e mercato", organizzati daDurante la, La Calce ha sottolineato come "l'orizzonte temporale di lungo termine, con scarsa possibilità di liquidabilità, e le importanti soglie d'ingresso per accedere a queste forme particolari di asset class" siano "i due vincoli a un utilizzo più diffuso di questi strumenti di investimento"."L'economia reale – ha proseguito La Calce – ha bisogno di una prospettiva di lungo termine e il tempo non è solo un vincolo bensì il più importante fattore di produzione nel processo di investimento. Questa peculiarità – sottolinea – dev'essere spiegata ai clienti, soprattutto in fase di avvicinamento a questa tipologia di asset class. La nostra esperienza è quella di una risposta molto positiva da parte della nostra clientela: riscoprire che la finanza è l'altro aspetto della medaglia dell'economia reale e delle sue opportunità diventa un elemento qualificante. Sono certo checonsentirà di migliorare l'asset mix del cliente e darà la possibilità di garantire l'accesso a più soluzioni. Un trend che – ha concluso – va supportato anche con iniziative di politica fiscale, senza le quali non si potrà sviluppare appieno il loro potenziale".