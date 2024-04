Intesa eroga finanziamento di 3 milioni con garanzia SACE a Misitano & Stracuzzi

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -dell’azienda siciliana, leader nel settore delle essenze agrumarie, attraverso un. L’operazione rientra nell’ambito dell’impegno del Gruppo bancario per dare supporto agli investimenti legati al PNRR.Grazie a questa soluzione finanziaria, l’impresa hanella zona di Giammoro-San Filippo del Mela, in provincia di, per aumentare la capacità produttiva del comparto dedicato all’e alla. Nella medesima area industriale la società ha già acquistato un altro immobile destinato al comparto delle essenze.Misitano & Stracuzzi è attiva dal 1922 nellae nella. Dal 2019, in qualità di azienda distintiva, e con l’obiettivo di affrontare processi formativi specialistici e ampliare il proprio orizzonte strategico, partecipa all’ELITE Lounge di Intesa Sanpaolo, il percorso realizzato in collaborazione con il Gruppo Euronext per accompagnare le PMI nella crescita e nell’accesso ai mercati dei capitali privati e pubblici.dedicato all’intero ecosistema delle imprese italiane, in particolare alle PMI, che rappresentano il cuore del Piano Industriale INSIEME 2025 di SACE. Lo strumento consente di supportare finanziamenti per la crescita sui mercati globali, per l’innovazione tecnologica e il processo di digitalizzazione, per investire nelle infrastrutture e nella sostenibilità, nelle filiere strategiche e nelle aree economicamente svantaggiate., Presidente di Misitano & Stracuzzi, ricorda "Intesa Sanpaolo è sempre stata un partner di riferimento per la nostra azienda e, anche in questa circostanza, conferma la propria attenzione al tessuto imprenditoriale siciliano. Il supporto finanziario ricevuto, frutto anche della collaborazione con SACE, rappresenta per la nostra azienda uno strumento prezioso per raggiungere gli obiettivi di crescita e contribuire in tal modo anche allo sviluppo economico e sociale del nostro territorio"."La vivacità imprenditoriale della Sicilia permette di cogliere tutti i vantaggi che derivano dal sistema delle garanzie pubbliche, con il quale è indispensabile creare una sinergia sul medio-lungo periodo. Le PMI dell’isola dimostrano una straordinaria capacità di saper sfruttare i mutamenti del mercato, anche in un contesto macroeconomico incerto, trasformando la propria strategia aziendale in ottica sostenibile", afferma, Direttore Regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo., Director Sales PMI di SACE, ha sottolineato "siamo molto orgogliosi di poter dare supporto a una PMI siciliana come Misitano & Stracuzzi per la propria crescita ed espansione. Vogliamo essere come sempre un partner di riferimento per accrescere la competitività delle realtà territoriali che costituiscono lo scheletro del tessuto imprenditoriale italiano e per tutte quelle imprese soprattutto del Sud, eccellenze del Made in Italy, che rispettano i valori di innovazione".