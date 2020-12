Settore aereo, scontro compagnie aeree-Commissione UE per slot di volo

(Teleborsa) - È scontro tra lae le organizzazioni che rappresentano, come, dopo che le istutuzioni UE hanno presentato un piano perdal prossimo anno.Le compagnie aeree low cost sono impazienti di vedere un ritorno alleo di cederli ai concorrenti. Ladella Commissione Europea ripristinerebbe questa regolaLe compagnie aeree e gli aeroporti europei si sono detti "fortemente preoccupati per la proposta della Commissione europea" che non affronterebbe "a sufficienza l'entità della perdurante crisi del trasporto aereo, il probabile stato di ripresa solo nell'estate del 2021", hanno scritto IATA e ACI in un comunicato. Le due organizzazioni hanno descritto come una "" quella di usare almeno il 40% degli slot e detto che ci potrebbe essere il"Contrariamente alle raccomandazioni del settore, la proposta della Commissione europea, il che rischia di ostacolare la ripresa e aumentare i costi - ha affermato ha affermato, direttore generale di ACI Europa. "La proposta della Commissione è", ha invece commentato, vicepresidente regionale della IATA per l'Europa, che si è però detto disponibile a collaborare con le istituzioni UE per arrivare a un piano condiviso.