Osservatorio SIGEP, gli italiani riscoprono la moka. Anche grazie all'e-commerce

(Teleborsa) - Se non è possibile - per ora - andare alci si può sempre attrezzare per "portare" il bar aCosì, conil cui raggio d'azione è attualmente limitato al solo asporto o delivery nei giorni di fascia rossa o arancione fino al 7 gennaio - in scia alle misure contenute nel Decreto Natale - gli italiani riscoprono la. Ovviamente in attesa di tornare a gustare il. E' quanto rilevail Salone Internazionale di Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè dila cui prossima edizione si terrà allain programma laUna richiesta di prodotto diche viaggia cone dinella preparazione: esigenze che portano i consumatori a misurarsi con la micro torrefazione, ormai quasi un fenomeno di costume.Guardando aidiffusi da International Coffee Organization, ladi caffè nell’annualitàè diminuita dell’1,6% a quota 168,5 milioni di sacchi come conseguenza del 5% di produzione in meno di Arabica ferma a 95,7 milioni di sacchi, laddove la produzione di Robusta è salita del 3,2% a quota 72,3 milioni di sacchi. Nello stesso periodo, la produzione mondiale di caffè ha visto un surplus di 961 mila sacchi rispetto al consumo, dal momento che la domanda globale è diminuita di uno 0,9%, pari a 167 milioni di sacchi. Nel mese di ottobre le esportazioni mondiali ammontavano a 9,67 milioni di sacchi, in lieve aumento rispetto ai 9,37 milioni di sacchi del mese di ottobre del 2019. Nei 12 mesi che terminano con ottobre 2020, le esportazioni di Arabica hanno raggiunto quota 78,4 milioni di sacchi rispetto agli 83,8 milioni dell’anno precedente; laddove la Robusta ha raggiunto quota 49 mln di sacchi rispetto ai 48,6 milioni di sacchi dell’annualità precedente.