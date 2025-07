Osservatorio RAEE, cresce la conoscenza degli italiani (58%) ma anche il divario con i giovani

(Teleborsa) - Gli italiani conoscono sempre di più i(RAEE), ma permane una preoccupante lacuna nelle nuove generazioni. È quanto emerge dalla dall’"" (ormai alla sua settima wave) realizzato daper, il Consorzio del Sistema Erion dedicato alla gestione dei RAEE Domestici, che a distanza di due anni dalla prima rilevazione del novembre 2022, è tornato a testare il livello di informazione degli italiani sulla categoria di rifiuti con il più alto tasso di crescita al mondo.I dati disegnano un momento di svolta positivo: ladell'acronimo RAEE raggiunge il 58% della popolazione, tornando al picco già toccato a marzo 2024 e confermando che il calo del 2024 (53%) è stata solo una fluttuazione temporanea. Ancora più significativo il risultato sulla comprensione del significato di RAEE, che tocca il nuovo massimo storico del 45% (+5% rispetto al 2024), dimostrando che la comunicazione sta riuscendo a sedimentare una conoscenza più profonda del tema.Parallelamente migliora la: i conferimenti scorretti di RAEE nella plastica o nell'indifferenziata scendono al 10%, il livello più basso mai registrato dal monitoraggio. Tra leche generano ancora maggiori dubbi ci sono gli spazzolini elettrici (il 27% finirebbe, erroneamente, nella plastica o nell’indifferenziata), i giocattoli elettrici (17%) e gli smartwatch (14%). Un dato interessante riguarda la conoscenza del servizio "", che per la prima volta supera la soglia del 50% (51%), mentre si conferma elevata (80%) la consapevolezza dei rischi ambientali legati a uno scorretto smaltimento.si registrano dinamiche molto positive: ilsegna una crescita eccezionale, portandosi al 65% di conoscenza dell'acronimo RAEE e superando tutte le altre aree del Paese. Anche il Sud continua la sua crescita costante, raggiungendo il 55% e toccando il suo massimo storico, riducendo progressivamente il divario con le aree più virtuose.L'unica nota dolente arriva dai(18-26 anni), per i quali si registra una stagnazione preoccupante. Resta ferma al 40% (contro il 58% nazionale) la percentuale di quelli che hanno già sentito la parola RAEE, così come la conoscenza della definizione che rimane stabile al 27%, con un divario di 18 punti percentuali rispetto alla media nazionale - il gap più ampio mai registrato. Anche nei comportamenti i giovani mostrano maggiori difficoltà, con il 16% che ancora conferisce scorrettamente i RAEE (contro il 10% nazionale).Resta da consolidare ladei RAEE comeper l': solo il 47-48% degli italiani riconosce la presenza direcuperabili nei dispositivi elettronici. Inoltre, preoccupa la persistenza di comportamenti illeciti: il 26% dei cittadini ha fatto ricorso a svuota cantine non autorizzati nell'ultimo anno, mentre il 29% è stato avvicinato da soggetti non autorizzati presso i centri di raccolta."I risultati della settima wave del nostro monitoraggio sono estremamente incoraggianti e confermano l'efficacia delle strategie di comunicazione del Consorzio – ha dichiarato, Direttore Generale di Erion WEEE –. Il raggiungimento di nuovi massimi storici sia nella conoscenza dell'acronimo RAEE, sia nella comprensione del suo significato, dimostra che gli italiani stanno diventando sempre più consapevoli dell'importanza di una corretta gestione di questi rifiuti. Particolarmente positivi i risultati del Centro e Sud Italia, che testimoniano come azioni mirate possano portare a risultati concreti. Tuttavia, la stagnazione registrata tra i giovani ci impone una riflessione urgente. È fondamentale intercettare gli adulti di domani sui loro canali preferiti e con linguaggi a loro familiari, perché senza il loro coinvolgimento attivo rischiamo di non raggiungere l’obiettivo di una sostenibilità ambientale, economica e sociale".