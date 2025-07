IEG prepara SIGEP World 2026: l’evento di riferimento per il foodservice si rinnova

(Teleborsa) - Crescita costante e respiro internazionale:È il punto d’incontro per chi fa business, anticipa i trend e costruisce il futuro del foodservice d’eccellenza.Si apre il percorso verso SIGEP World 2026 – The World Expo for Foodservice Excellence firmato Italian Exhibition Group: lcon una nuova agenda di apertura, da venerdì a martedì. Nel 2025 la fiera ha ospitato in 30 padiglioni 1.300 brand espositori da 33 Paesi accogliendo una platea di operatori professionali da ben 160 nazioni.Per il 2026 viene ulteriormentecon un focus sull’ingaggio diL’edizione 2026 punta dritta sull’internazionalizzazione con una strategia pensata per attrarre i grandi decision maker del settore. Si parte da Madrid dove il 6 novembre, nell’Ambasciata d’Italia, andrà in scena il roadshow SIGEP World rivolto alla. Intanto, a supporto della crescente apertura internazionale, sono stati introdotti nuovi collegamenti aerei diretti su Rimini, da Monaco di Baviera e dalla Spagna. Protagonista sarà poiuna qualificata delegazione di buyer, media e rappresentanti istituzionali prenderà parte alla manifestazione, contribuendo a sviluppare relazioni strategiche con l’intera filiera espositiva.Il gelato diventa protagonista di un progetto strategico:. Prima della fiera, buyer selezionati parteciperanno a webinar e incontri digitali per conoscere le opportunità del gelato nel foodservice moderno. Una guida strategica, curata con le associazioni UIF e ACOMAG, illustrerà i vantaggi economici, operativi e d’immagine dell’introduzione del gelato nei menu. In fiera, poi, spazio alcon speed date e incontri one-to-one. Il tutto supportato dalla campagna digitale "What is Gelato?", che punta a connettere la filiera italiana del gelato artigianale con i grandi gruppi internazionali della ristorazione, dell’hotellerie e delle catene retail.Dopo il debutto della filiera della pizza a SIGEP World 2025, il comparto tornerà al centro della scena nell’, progetto capace di raccontare nuove sinergie tra ingredienti, tecnologie e format di consumo.Tra le novità più stimolanti dell’edizione 2026 c'èNasce così laun progetto che mette in scena l’eccellenza del tableware, un’esperienza pensata per creare un dialogo diretto con i top buyer delle più importanti catene alberghiere internazionali. Accanto, prende vita l’: uno spazio immersivo che racconta l’evoluzione del coffee shop globale, tra specialty coffee, intelligenza artificiale, soluzioni robotiche e nuovi linguaggi del gusto.Contenuti ad alto impatto, visione strategica e connessioni: con, un’area internazionale dedicata alle start-up e i talk con i principali protagonisti della scena globale, SIGEP World si afferma come la vera industry authority per chi opera e investe nel foodservice di eccellenza.Sigep World 2026 riporta in scena due appuntamenti che richiamano l’attenzione della business community internazionale: la, l’unica competizione al mondo che mette in gara i migliori maestri gelatieri e la, dove le giovani promesse della pasticceria si confrontano in una gara che unisce formazione, passione e visibilità globale.