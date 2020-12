Triboo, operatività su azioni proprie

Triboo

(Teleborsa) -, tra il 21 e il 25 dicembre 2020, ha comunicato di averal prezzo medio unitario di 1,086 euro, per un controvalore complessivo di 6.942 euro, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti in data 10 settembre 2020.Dall'inizio del programma, la Digital Transformation Factory ha acquistato 55.097 azioni proprie pari allo 0,192% del capitale sociale, per un controvalore complessivo di 60.781 euro.A seguito degli acquisti e degli utilizzi effettuati, considerando le azioni già in portafoglio, al 25 dicembre, la Società detiene 296.705 azioni proprie, pari all'1,032% del capitale sociale.Intanto, in Borsa,si muove verso il basso e si posiziona a 1,075 euro, con una discesa dello 0,46%.