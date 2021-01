In Inghilterra è iniziato il terzo lockdown nazionale

(Teleborsa) -ha annunciato l'inizio di un, per contenere la trasmissione della nuova variante di Covid-19 ed evitare il collasso degli ospedali, già sotto pressione come mai dall'inizio della pandemia. I cittadini dovranno rimanere in casa, salvo per spostamenti di necessità,- ha detto il primo ministro in un discorso televisivo al Paese - So quanto sia difficile. So quanto sei frustrato, so che hai avuto più che sufficienti indicazioni del governo per sconfiggere questo virus. Ma ora più che mai dobbiamo essere uniti".Prima dell'annuncio del nuovo lockdown, Downing Street aveva diffuso gli ultimi numeri sulla pandemia nel Paese. Il numero di. Ci sono stati 407 morti, in aumento del 20% sugli ultimi sette giorni. Ci sono, un aumento di oltre il 30% dallo scorso lunedì. Questo numero è ildi 18.974 e anche le ammissioni giornaliere hanno superato ogni record: il numero di pazienti Covid ricoverati negli ospedali inglesi sabato è stato di 3.145, superando i 3.099 del primo aprile.Johnson ha rinnovato l'impegno del governo aalmeno fino alla metà del mese prossimo. "Con ogni somministrazione che va nelle nostre braccia, stiamo ribaltando le probabilità contro il Covid e in favore del popolo britannico", ha detto.Il premier britannico ha inoltre annunciato la, sia elementari sia secondarie. Agli universitari è stato detto di non tornare nei campus per il nuovo trimestre, ma di studiare dalla loro attuale residenza almeno fino al mese prossimo. Gli asili nido possono rimanere aperti.Prima del discorso di Johnson,, la prima ministra scozzese, aveva annunciato un nuovo lockdown inper il resto del mese., ministro dell'istruzione gallese, ha invece comunicato che le scuole e le università inrimarranno chiuse almeno fino al 18 gennaio.