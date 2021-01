Covid, ABI e sindacati: "Piano vaccini consideri anche lavoratori banche"

(Teleborsa) - "Iltenga opportunamente in considerazione anche le lavoratrici e i lavoratori impegnati nell'erogazione dei servizi pubblici essenziali (ai sensi della legge n. 146/1990), ivi inclusi quindi quelli bancari". Questo l'appello contenuto nellaal presidente del Consiglio, al ministro dell'Economia e delle Finanze, al ministro della Salute, al ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, al governatore della Banca d'Italia e al commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica Covid-19."I provvedimenti adottati dalle competenti Autorità per contrastare la pandemia – viene sottolineato nella lettera – hanno sempre contemplato, fin dall'inizio della pandemia, la continuità dell'erogazione dei servizi bancari, finanziari e assicurativi, in considerazione del loro ruolo di infrastruttura strategica per il Paese come disposto dalla legge. In questo contesto con straordinario impegno e senso di responsabilitànel rispetto delle misure di prevenzione, contrasto e contenimento del virus Covid-19 individuate nei Protocolli tempo per tempo condivisi da Abi e organizzazioni sindacali per garantire le condizioni di salute e sicurezza per tutte le persone interessate".