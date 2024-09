Manovra, si ragiona su spending review e contributo banche

(Teleborsa) - Le misure della prossimasaranno finanziate, in parte, dall'e dai, e in parte da unche "si sta concordando". E' quanto emerso daglisul Piano strutturale di bilancio a medio termine, svoltisi nel pomeriggio.L'idea del governo è quella di, come ilper i lavoratori a basso e medio reddito e laPer quanto concerne i tagli è esclusa la, per la quale si punta aper i prossimi 7 anni, mentre per i, il governo si impegna aad un tasso del 2% annuo.Per quanto concerne gliassunti, si conta di attuare unatale da portare il rapporto, garantendo così l'uscita dell'Italia dalla procedura d'infrazione. Ciò implicherà unaed unadel saldo strutturale.Alla riunione sul PSB hanno partecipato, oltre al Ministro dell'economia, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ed i leader dei sindacati e delle imprese. Per i sindacati presentiper la Cgil,per la Cisl,per la Uil,per Ugl,per Usb, E ancora,per Confsal,per Cisal,per Confintesa. Per lepresenti i rappresentanti di Abi, Alleanza Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative e Legacoop), Ance, Ania, Casartigiani, Cia, Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confetra, Confimi Industria, Confindustria, Conflavoro, Confprofessioni, Copagri, Conftrasporto, Cse e Unsic.Ildovrebbe tornareper l'approvazione, aggiornato in seguito alla revisione dei conti nazionali operata dall'Istat. L'Aula del Senato, secondo quanto deciso dalla conferenza die capigruppo, esaminerà il Piano strutturale di bilancio a partire da martedì 15 ottobre.