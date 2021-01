Coronavirus in Italia, crescono terapie intensive e ricoveri

(Teleborsa) - Sonoi nuovi contagi da coronavirus nel nostro Paese nelle ultime 24 ore, a fronte ditamponi effettuati. Le vittime sonoSalgono sia i ricoveri in terapia intensiva che quelli nei reparti ordinari mentre il rapporto positivi/tamponi è al. Questi i dati del bollettino di oggi, lunedì 11 gennaio, diffuso dal ministero della SaluteIntanto, ladi contagi sembra ormai sempre più inevitabile. A confermarlo lo stesso Premier"Sta arrivando un'impennata" di contagi "dopo Gran Bretagna, Irlanda e Germania sta arrivando anche da noi: non sarà facile, dobbiamo fare ancora dei sacrifici", ha detto parlando al Tg 3.Per, medico e coordinatore del Cts, "la cosiddetta immunità di gregge non arriverà prima della fine dell'estate, verso l'autunno" dice in un'intervista a Il Messaggero. I 30 milioni potenziali di vaccinati in quel periodo, "potranno mettere in sicurezza le categorie a rischio". Dovremo convivere ancora con il Covided "è fondamentale non abbassare la guardia".L'ondata del dopo Natale "ce la aspettiamo per la fine della prossima settimana". Tuttavia "è chiaro che il paese sia in grande sofferenza. In alcune categorie sono alla disperazione: spettacolo, turismo, ristorazione, sport. Quindi, pur rendendoci conto che ovviamente la soluzione migliore sarebbe quella che abbiamo preso a marzo-aprile, ovvero ilDomani, intanto, in CDM arriva ilPer la sanità si passa da. É un primo passo molto importante nella direzione giusta. Si ricomincia ad investire sul serio sulla cosa più preziosa che abbiamo: il nostro Servizio Sanitario Nazionale", dice il Ministro della Salutein un post su Fb.Arriverà domani, condella casa farmaceuticadestinato all'Italia. Lo stock giungerà a Roma e sarà portato all'Istituto Superiore di Sanità, per poi essere distribuito in alcune Regioni. Per questo primo lotto si sta valutando l'ipotesi di una consegna alle Regioni 'virtuose', ovvero quelle che in questa fase riescono a smaltire, attraverso un numero elevato di somministrazioni, più rapidamente le dosi.Sta giungendo , invece, in queste ore il terzo carico di vaccinidestinato all'Italia. La prima parte delle 470mila dosi è già arrivata nel Paese, trasportata dagli aerei della compagnia tedesca di spedizioni Dhl, nei