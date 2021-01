ANCMA, boom delle due ruote elettriche nel 2020

(Teleborsa) -, che ha evidenziato per leuna crescita dele per le moto elettriche un fortissimo aumento dell', con un balzo sopra la soglia dei 10mila veicoli immatricolati.La crescita più forte è comunque quella deglielettrici +268,8%, a seguire lecon +125,7% ed i+8,3%. Positivi anche i numeri dei+10,5%, mentre per lesi assiste ad un aumento di 40mila unità, grazie anche agli incentivi alla mobilità dolce ed individuale."La crescita del mercato dà una propulsione anche un'industria italiana del settore chiamata oggi ad affrontare importanti sfide, che riguardano la sostenibilità e la conversione tecnologica richiesta dalle istituzioni europee e nazionali", afferma il responsabile del gruppo veicoli elettrici di ANCMA Gary Fabris, che parla anche delle "opportunità occupazionali concrete e molto rilevanti" offerta dal settore.