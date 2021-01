Mediobanca, collocato un covered bond a 10 anni da 750milioni di euro

Mediobanca

(Teleborsa) -ha concluso oggi con successo il collocamento di undenominato in euro con, per un ammontare complessivo di. L'ultima emissione di un covered bond italiano risaliva a gennaio 2020 e Mediobanca è diventata il primo emittente bancario italiano ad emettere a, allo spread più basso mai ottenuto su un covered bond di pari scadenza.Il covered bond, prezzato acon un rendimento pari al MS+13 bps, ha registrato nel corso del collocamento ordini fino a 1,5 miliardi, che hanno permesso di ridurre le indicazioni iniziali di rendimento (MS+17bps) e di raggiungere la size obiettivo di 750 milioni di euro."Siamo molto soddisfatti dell’esito di questa operazione - ha commentatodi Mediobanca - Essere la prima banca italiana a raccogliere a tassi negativi è un’ulteriore conferma dell’apprezzamento degli investitori per la solidità patrimoniale e le prospettive di crescita in attuazione del nostro piano al 2023".