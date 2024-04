Datrix, Mediobanca conferma Neutral: nella giusta direzione ma servono ulteriori risultati

Mediobanca

Datrix

(Teleborsa) -ha confermatoper azione) e) sul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo di soluzioni e servizi di Augmented Analytics basati su Intelligenza Artificiale e Modelli di Machine Learning, dopo la diffusione di risultati del secondo semestre 2023 che hanno evidenziato un andamento dell'EBITDA più forte del previsto, che è quasi raddoppiato su base annua con un margine che ha raggiunto il 6,8%, abbinato ad un minore assorbimento di cassa.Al di là dei risultati, ilha fornito. Ciò dovrebbe essere sostenuto da una solida pipeline di business supportata dalla crescente adozione di soluzioni AI e dall'acquisizione di nuovi clienti, con Datrix che si aspetta di poter contare sul posizionamento competitivo ottenuto attraverso investimenti passati e sforzi continui in ricerca e sviluppo.Mediobanca ha. Per il, prevede una crescita organica dei ricavi del 30% circa su base annua, in accelerazione rispetto al 2023 sulla scia di una pipeline di business positiva e del completamento della graduale eliminazione di un'attività a basso margine che ha pesato sulle dinamiche dei ricavi negli ultimi trimestri. La leva operativa e il favorevole mix di ricavi dovrebbero sostenere la redditività, poiché prevede che il margine EBITDA raggiunga il 6,1%.Per il, conferma l'ipotesi di crescita organica del +20%, che dovrebbe portare a una graduale espansione del margine EBITDA verso l'area mid-teens. Per quanto riguarda la generazione di cassa, prende in considerazione i dati migliori del previsto, anticipando un miglioramento del flusso di cassa annuale, passando da un assorbimento di 3 milioni nel FY24 a un FCF positivo nel FY26."Riteniamo che i dati del 2H23 abbiano rappresentato un passo avanti nella giusta direzione, poiché hanno evidenziato una redditività e una conversione di cassa migliori del previsto - si legge nella ricerca - Inoltre, apprezziamo i commenti del management sulla ricca pipeline di attività alla base delle aspettative di crescita futura. Tuttavia, manteniamo il nostro rating Neutral poiché riteniamo che sianoin termini di espansione sostenuta dei ricavi e miglioramento della redditività".