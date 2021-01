D'Alema: nesso tra Italia ed Europa "inscindibile"

(Teleborsa) - "Oggi, di fronte alla, si è registrata unain quello dellenella scelta di una via di sviluppo, potremmo dire keynesiana, di rilancio degli investimenti e della iniziativa di un grande piano comeche non è soltanto quantitativamente imponente ma è anche importante per le finalità che si propone. Esso è esplicitamente indirizzato a una grande: questi temi vanno considerati insieme, il contenuto ambientale e il contenuto sociale. L'altro senso della, altrettanto importante, è quello dellaCosìin una lunga intervista - realizzata da Marco Emanuele - adiretto da Emilio Albertario."Quandosi fa carico di un debito europeo per finanziare lo sviluppo (ricordiamo che, in parte, questo Recovery Fund è alimentato dal debito europeo) - sottolinea l'ex Premier- si tratta di un atto. Contrariamente alla ventata nazionalista e sovranista che ha percorso l'Europa, non solo gli Stati Uniti,. Non c'è il minimo dubbio che il nesso tra: si tratta di unSe l'Europa non avesse avuto lail vincolo si sarebbe allentato in modo drammatico. Oggi, per l'Italia, il ruolo dellae dei fondi europei è la conditio sInvitato poi dal giornalista a una riflessione "sia all'interno del Recovery europeo e italiano sia nel rapporto strategico con un colosso come la Cina", osserva: "Non c'è dubbio chealla digitalizzazione del mondo. Viviamo una esperienza di massa legata alloalle conferenze e alle riunioni online, persino con un processo di acculturazione. Glisono entrati nella nostra vita e l'hanno profondamente cambiata. Un Paese come l'Italia deve investire le risorse del: il che significa ammodernare lo Stato e, nello stesso tempo, fare un