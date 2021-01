Denaro sui titoli del risparmio gestito, Mediolanum guida la corsa

Banca Mediolanum

(Teleborsa) - Si muovono al rialzo i titoli del risparmio gestito. Tra i player del settore,svetta in pole position nel principale paniere e guida la corsa del comparto con un balzo di oltre 2 punti percentuali.A fare da assist alle azioni contribuisce il report di. Gli analisti hanno migliorato lasul titolo a "buy" dalla precedente "neutral" fissando ila 8,70 euro da 7,70 euro. L’andamento è supportato anche dato sulla raccolta netta di dicembre In evidenza anche+1,04%,+0,6%,+1,1% e+0,8%. Quest'ultima ieri ha fornito una guidance di utile netto per il 2021 pari a 350 milioni di euro, "in condizioni di mercato normali".