Trasporto aereo cinese in pieno recupero

(Teleborsa) - Glihanno subito di meno l'impatto dellarispetto al resto del mondo. La perdita del traffico-secondo i dati resi dalla Caac– Civil Aviation Administration of China - ècorrispondente a -36,7%. Al contenimento della flessione ha contribuito certamente il recupero registrato nel quarto trimestre 2020 delle compagnie aeree sulle rotte domestiche, su cui ha viaggiato appena il 5% in meno di passeggeri rispetto al periodo corrispondente del 2019.Secondo le. Inoltre, entro la fine del 2025, il trasporto aereo civile cinese potrebbe superare, in termini di volume, quello degli Stati Uniti e attestarsi al primo posto a livello mondiale.