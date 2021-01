INPS, slittano termini per l'accertamento dell'esistenza in vita dei pensionati all'estero

(Teleborsa) - Il perdurare dell'emergenza covid ha spinto l'INPS a. In accordo con Citibank, la banca che esegue i pagamenti al di fuori del territorio nazionale per conto dell’INPS, l'istituto ha stilato un nuovo calendario.Con riferimento ai pensionati residenti nelche, a causa del diffondersi del contagio, non hanno potuto portare a termine la precedente verifica avviata ad ottobre 2019, si è deciso di differire di tre mesi il termine finale per la restituzione delle attestazioni, inizialmente previsto a febbraio 2021.Conseguentemente, qualora il processo di verifica non sia portato a termine entro il1, il pagamento della rata di giugno 2021 avverrà in contanti presso le Agenzie di Western Union e, in caso di mancata riscossione personale o di mancata produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 giugno 2021, il pagamento della pensione sarà sospeso dalla banca a partire dalla successiva rata di luglio 2021.Il prolungamento di tre mesi dei termini ordinari originariamente previsti per la campagna in corso ha imposto, vista la grave emergenza sanitaria in corso, anche la riprogrammazione delle attività con riferimento ai pensionati residenti in; per tali soggetti, in accordo con la banca, l’Istituto ha deciso di differire di quattro mesi l’avvio della campagna di verifica, programmato a gennaio 2021.Pertanto, Citibank avvierà la spedizione dei moduli di richiesta di attestazione dell’esistenza in vita la prima settimana di maggio 2021 e tale modulistica dovrà essere restituita alla banca entro il. Qualora il processo di verifica non sia completato entro il termine fissato, il pagamento della rata di ottobre 2021 avverrà in contanti presso le Agenzie di Western Union e, in caso di mancata riscossione personale o di mancata produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 ottobre 2021, il pagamento della pensione sarà sospeso dalla banca a partire dalla successiva rata di novembre 2021.