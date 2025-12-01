INPS, nel 2024 quasi 4 milioni i lavoratori esteri attivi

(Teleborsa) - L’INPS
ha diffuso oggi i dati aggiornati dell’Osservatorio sugli stranieri
relativi al periodo 2015-2024, evidenziando un ruolo sempre più significativo della componente estera
nel mercato del lavoro italiano
. Nel 2024 i cittadini stranieri presenti negli archivi dell’Istituto sono 4.611.267
: di questi, 3.980.609 sono lavoratori attivi
(86,3%), 378.645 pensionati
(8,2%) e 252.013 beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito come disoccupazione o mobilità (5,5%).
La grande maggioranza, pari al 75,4% (circa 3,5 milioni), proviene da Paesi non comunitari
; il 6,2% da Paesi UE15 e il restante 18,4% dagli altri Stati membri dell’Unione europea. Le principali comunità nazionali sono quelle di Romania
(697 mila persone, 15,1%), Albania
(446 mila), Marocco
(366 mila), Cina
(229 mila) e Ucraina
(225 mila).
Dal punto di vista demografico
, prevale il genere maschile (57,4%), con picchi molto elevati in Paesi come Pakistan (94,5%), Bangladesh (93,9%) ed Egitto (92,2%). All’opposto, comunità come Ucraina, Moldova, Perù e Filippine registrano una prevalenza femminile.
I cittadini non comunitari risultano mediamente più giovani
: il 46,1% ha meno di 39 anni e solo l’11,5% supera i 60. La distribuzione territoriale
conferma una forte concentrazione nel Nord Italia, dove risiede o lavora il 61,8% degli stranieri; seguono Centro (23,1%) e Mezzogiorno (15,1%). Rispetto alla popolazione residente, l’incidenza maggiore si registra nelle regioni settentrionali, con 10,3 stranieri ogni 100 abitanti.
Sul fronte occupazionale
, dei quasi 4 milioni di lavoratori stranieri, 3,5 milioni sono dipendenti del settore privato, con una retribuzione media annua di circa 16.700 euro. Nel dettaglio: 2,7 milioni sono impiegati in settori non agricoli (18.800 euro la retribuzione media), 314 mila in agricoltura (9.700 euro) e quasi mezzo milione nel lavoro domestico (9.800 euro).