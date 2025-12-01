INPS, nel 2024 quasi 4 milioni i lavoratori esteri attivi

(Teleborsa) - L’ha diffuso oggi i dati aggiornati dell’relativi al periodo 2015-2024, evidenziando un ruolo sempre più significativo dellanel. Nel 2024 i cittadini stranieri presenti negli archivi dell’Istituto sono: di questi, 3.980.609 sono(86,3%), 378.645(8,2%) e 252.013 beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito come disoccupazione o mobilità (5,5%).La grande maggioranza, pari al 75,4% (circa 3,5 milioni), proviene da; il 6,2% da Paesi UE15 e il restante 18,4% dagli altri Stati membri dell’Unione europea. Le principali comunità nazionali sono quelle di(697 mila persone, 15,1%),(446 mila),(366 mila),(229 mila) e(225 mila).Dal, prevale il genere maschile (57,4%), con picchi molto elevati in Paesi come Pakistan (94,5%), Bangladesh (93,9%) ed Egitto (92,2%). All’opposto, comunità come Ucraina, Moldova, Perù e Filippine registrano una prevalenza femminile.I cittadini non comunitari risultano mediamente: il 46,1% ha meno di 39 anni e solo l’11,5% supera i 60. Laconferma una forte concentrazione nel Nord Italia, dove risiede o lavora il 61,8% degli stranieri; seguono Centro (23,1%) e Mezzogiorno (15,1%). Rispetto alla popolazione residente, l’incidenza maggiore si registra nelle regioni settentrionali, con 10,3 stranieri ogni 100 abitanti.Sul, dei quasi 4 milioni di lavoratori stranieri, 3,5 milioni sono dipendenti del settore privato, con una retribuzione media annua di circa 16.700 euro. Nel dettaglio: 2,7 milioni sono impiegati in settori non agricoli (18.800 euro la retribuzione media), 314 mila in agricoltura (9.700 euro) e quasi mezzo milione nel lavoro domestico (9.800 euro).