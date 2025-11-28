INPS: al via le domande per il nuovo contributo alle imprese nei settori strategici

(Teleborsa) - Con la circolare n. 148 del 28 novembre 2025
, l’INPS ha pubblicato le istruzioni operative per l’attuazione dell’articolo 21, comma 3
, del decreto-legge n. 60/2024 (convertito dalla legge n. 95/2024). La misura prevede un contributo economico di 500 euro mensili
destinato alle imprese avviate da persone disoccupate under 35
nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e per la transizione digitale ed ecologica, nel periodo compreso tra il primo luglio 2024 e il 31 dicembre 2025.
Per ottenere il beneficio, è necessario presentare domanda entro 30 giorni dall’avvio dell’attività, pena la decadenza
. Per le imprese già avviate prima della pubblicazione della circolare (28 novembre 2025), la domanda deve essere presentata entro 30 giorni da tale data.
Da oggi il servizio è disponibile online sul sito INPS
. L’accesso avviene tramite le consuete credenziali
, seguendo il percorso:
"Sostegni, Sussidi e Indennità" - "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" - "Vedi tutti" (sezione Strumenti) - "Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche" - "Incentivo Decreto Coesione".