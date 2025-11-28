Milano 17:35
43.357 +0,32%
Nasdaq 18:39
25.347 +0,44%
Dow Jones 18:39
47.668 +0,51%
Londra 17:35
9.721 +0,27%
Francoforte 17:35
23.837 +0,29%

INPS: al via le domande per il nuovo contributo alle imprese nei settori strategici

Economia
(Teleborsa) - Con la circolare n. 148 del 28 novembre 2025, l’INPS ha pubblicato le istruzioni operative per l’attuazione dell’articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 60/2024 (convertito dalla legge n. 95/2024). La misura prevede un contributo economico di 500 euro mensili destinato alle imprese avviate da persone disoccupate under 35 nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e per la transizione digitale ed ecologica, nel periodo compreso tra il primo luglio 2024 e il 31 dicembre 2025.

Per ottenere il beneficio, è necessario presentare domanda entro 30 giorni dall’avvio dell’attività, pena la decadenza. Per le imprese già avviate prima della pubblicazione della circolare (28 novembre 2025), la domanda deve essere presentata entro 30 giorni da tale data.

Da oggi il servizio è disponibile online sul sito INPS. L’accesso avviene tramite le consuete credenziali, seguendo il percorso:

"Sostegni, Sussidi e Indennità" - "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" - "Vedi tutti" (sezione Strumenti) - "Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche" - "Incentivo Decreto Coesione".



