INPS: al via le domande per il nuovo contributo alle imprese nei settori strategici

(Teleborsa) - Con la, l’, del decreto-legge n. 60/2024 (convertito dalla legge n. 95/2024). La misura prevede undestinato alle imprese avviate danei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e per la transizione digitale ed ecologica, nel periodo compreso tra ilPer ottenere il beneficio, è necessario presentare domanda. Per le imprese già avviate prima della pubblicazione della circolare (28 novembre 2025), la domanda deve essere presentata entro 30 giorni da tale data.Da oggi il servizio è. L’accesso avviene tramite le, seguendo il percorso:"Sostegni, Sussidi e Indennità" - "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" - "Vedi tutti" (sezione Strumenti) - "Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche" - "Incentivo Decreto Coesione".