Usa, Biden si prepara all'Inauguration Day: dobbiamo unire l'America

(Teleborsa) - Unire l'America. Con questo obiettivosi prepara oggi a giurare comedeglinel corso di unblindatissimo. Solo mille ospiti, contro i 200mila che di solito affollano l'evento, e 25mila uomini dellaa proteggere Washington. Al suo fianco ci sarà Kamala Harris, che giurerà come prima prima vicepresidente donna e afroamericana.Entrambi hanno voluto nel giorno della vigilia un solenne "", rendendo omaggio alle 400 mila vittime americane della pandemia in una fiaccolata davanti al Lincoln Memorial, mentre in altre città si illuminavano edifici iconici.Ad accogliere il nuovo presidente e la first lady Jill allanon ci saràcome da tradizione ma il capo maggiordomo, Timothy Harleth. Così ha riportato la CNN, spiegando come l'ormai ex presidente abbia deciso deciso di ignorare i rituali del passaggio delle consegne. Trump e la moglie Melania voleranno di primo mattino a Mar-a-Lago, in Florida, con l'Air Force One.Secondo uncommissionato dalla CNN, due terzi degli americani hanno approvato come Joe Biden ha gestito la, ma il 53% si dichiara scettico sulla possibilità che il nuovo presidente Usa possa facilitare ilnel Paese.Secondo quanto anticipato dai media statunitensi, nel suo primo giorno alla Casa Bianca Joe Biden invierà al Congresso un'ampia proposta diper riformare: un percorso di otto anni per la cittadinanza agli immigrati senza status legale e un aumento dell'accoglienza dei rifugiati. Per i "– gli immigrati entrati in Usa quando erano minorenni al seguito di genitori clandestini – e i migranti protetti da programmi legati ai disastri che hanno colpito i loro Paesi potranno invece chiedere subito la 'green card'.