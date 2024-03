Attacco aereo di Israele in Siria: almeno 38 le vittime

(Teleborsa) - Raid israeliano ad Aleppo, nel nord della. L'attacco si è concentrato sua disposizione degli Hezbollah libanesi, ha riferito una ONG britannica che opera nella zona, e secondo quanto hanno fatto sapere fonti della sicurezza israeliana ha ucciso 38 persone, inclusi 5 membri del gruppo armato sciita Hezbollah.Il ministero della Difesa siriano ha dichiarato che ihanno colpito diverse aree nei dintorno di Aleppo intorno all'1:45 ora locale, aggiungendo che in contemporanea vi sono stati attacchi di droni dae dalle zone rurali a ovest di Aleppo, che il ministero ha descritto come condotti da "" contro i civili. Il ministero non ha fatto però riferimento ad un numero preciso di vittime né ha chiarito se le vittime siano state causate dagli attacchi aerei israeliani o da quelli di gruppi armati. "L'aggressione ha provocato il martirio e il ferimento di numerosi civili e militari e ha causato perdite materiali a proprietà pubbliche e private", si legge nella nota.Il portavoce militare dell'esercito israeliano, Daniel Hagari, ha dichiarato che è stato ucciso invece nell'ospedale Shifa di Gaza City, capo dei rifornimenti e del personale delle Brigate Qassam, ala militare di Hamas. Tabat, ha sottolineato Hagari, "era nella top ten" di Hamas e "vicino al leader" e "al capo delle Brigate Mohammed Deif".Hagari ha anche detto che "c'erano 1.250 persone nell'ospedale di Shifa, inclusi 900 sospetti, tra cui abbiamo identificato 513 terroristi".Il presidente degli Stati Unitiha dichiarato che "ci sono troppe vittime innocenti, israeliane e palestinesi. Dobbiamo fornire più cibo, medicine e rifornimenti per i palestinesi". Parlando della guerra a Gaza durante un evento di raccolta fondi a New York, Biden ha sottolineato che “non possiamo dimenticare che è in gioco l'esistenza stessa di Israele. Gli israeliani sono stati massacrati. Immaginate se ciò accadesse negli. È comprensibile cheabbia una rabbia così profonda. Ma dobbiamo fermare lo sforzo bellico che causa una significativa morte di civili innocenti”.Secondo quanto riportato dalla CNN Biden avrebbe anche affermato che l'e altrisono "pronti a riconoscere pienamente Israele" in una conversazione durante l'evento di raccolta fondi alla Radio City Hall di New York. "Non entrerò nei dettagli, ma ho lavorato con i sauditi e con tutti gli altri Paesi arabi, inclusi Egitto, Giordania e Qatar. Sono pronti a riconoscere pienamente Israele per prima volta", ha dichiarato Biden, "ma deve esserci un piano post-Gaza, e deve esserci una soluzione a 2 Stati, non avviene oggi, ma deve esserci un progresso, penso che possiamo farlo", ha affermato.