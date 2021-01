Clima, Elon Musk offre 100 milioni per migliore tecnologia di cattura carbonio

Tesla

(Teleborsa) - Il capo die imprenditore miliardariopromette, via Twitter, un premio di 100 milioni di dollari per lo sviluppo della "migliore" tecnologia per catturare le emissioni di anidride carbonica.Ad oggi sono pochissimi i progressi tecnologici utili a tenere sotto controllo il cambiamento climatico, con sforzi concentrati soprattutto sulla riduzione delle emissioni piuttosto che sull'eliminazione del carbonio dall'aria."Donerò 100 milioni di dollari come premio per la migliore tecnologia di cattura del carbonio" - ha scritto Musk in un tweet - seguito da un secondo tweet che prometteva "dettagli la prossima settimana".Il neosi è impegnato ad accelerare lo sviluppo della tecnologia di cattura del carbonio come parte del suo ampio piano per affrontare il cambiamento climatico. Ieri ha nominato, esperta in tecnologie di rimozione del carbonio, come principale vice assistente segretario per l'energia fossile presso il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti.