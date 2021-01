Covid, nelle ultime 24 ore 8.561 nuovi casi su 143.116 tamponi

(Teleborsa) - Sono, per un totale, dall'inizio dell'emergenza, diL'incremento delle, invece, è di, che porta il numero complessivo ad 85.881. Glisonocon un calo di 7.648 rispetto a ieri. Dall'inizio dell'epidemia sono invece, con un incremento nelle ultime 24 ore di 15.787. Questi iNelle ultime 24 in Italia sono stati effettuatiper il coronavirus (molecolari e antigenici) (ieri erano stati 216.211). Ilcontinua lievemente a salire ed è ora al(ieri era al 5,3%).Salgono ancora i ricoveri in terapia intensiva e tornano a crescere anche quelli nei reparti ordinari. Sono 2.421 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 21 in più nel saldo tra entrate e uscite rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 150. Nei reparti ordinari sono invece ricoverati 21.424 pazienti, in aumento di 115 unità rispetto a ieri.Sul fronte regionale: si tratta dellacon 1.484 casi individuati, e dell'(1.164). Seguono la(885), il(874) e la(754) dove risale la curva dei contagi.Anticipando i risultati di una simulazione della, durante la conferenza stampa di oggi, ilha affermato che lin base alla nuova colorazione per le aree europee ad alto rischio Covid. "Dieci-venti Paesi Ue presentano zone ad alto rischio che passano nella categoria rosso scuro: tra questi ci sono ampie zone dele dellae alcuni territori in" ha affermato Reynders. In base alle proiezioni in Italia Emilia Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Bolzano, rischierebbero di essere sottoposte all'obbligo di test e quarantena per poter viaggiare nell'Ue. "Imporre ai cittadini delle nostre Regioni l'obbligo di test e quarantena per poter viaggiare nell'Unione europea, così come previsto per le realtà colorate di rosso scuro, significherebbe penalizzare le amministrazioni che effettuano il maggior numero di tamponi e non, come sarebbe invece necessario, operare una valutazione su parametri epidemiologici oggettivi – hanno commentato i–. Il dato dell'incidenza sui 100mila abitanti implica pertanto che la valutazione viene operata sul numero assoluto di positivi riscontrati. Ne deriva dunque una situazione paradossale che, anziché incentivare le amministrazioni a potenziare i controlli sui cittadini, andrebbe a premiare quelle realtà che, per non rischiare di sforare i parametri indicati, dovessero deliberatamente decidere di ridurre la somministrazione di tamponi."Al momento, tuttavia, il Governo nega la possibilità di un inasprimento delle misure restrittive in Italia.