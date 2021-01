Fisco, online i siti 2021 per invio a ENEA dati ecobonus e bonus casa

(Teleborsa) - Sono operativi i sitiattraverso i quali trasmettere alli dati relativi aglicon fine lavori nel 2021 che possono beneficiare delle detrazioni fiscali. IlPer tutti gli interventi conclusi tra il 1 gennaio 2021 e il 25 gennaio 2021, il termine di 90 giorni decorre dal 25 gennaio 2021.Nel dettaglio i dati relativi alle riqualificazioni energetiche del patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%) e i dati bonus facciate (incentivi del 90%) devono essere inseriti sulla, mentre i dati per gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie devono essere inseriti sullaI siti Ecobonus 2021 e Bonus Casa 2021 sono raggiungibili dalal quale si può accedere anche al sito dedicato al Superbonus per le detrazioni fiscali del 110%.