Prysmian colloca bond equity linked di 750 milioni

Prysmian

(Teleborsa) -annuncia la riuscita del collocamento di un'offerta di un prestito obbligazionario equity linked per un importo di 750 milioni di euro aumentato da Euro 650 milioni e il risultato del contestuale riacquisto dei titoli della società zero coupon equity linked di 500 milioni di euro attualmente in circolazione e con scadenza nel 2022 emessi in data 17 gennaio 2017.Le Obbligazioni avranno unae un valore nominale unitario pari ad almeno 100.000 euro cadauna e non avranno alcun interesse., rappresentante un rendimento alla scadenza di -0,49 per cento per anno. Il prezzo iniziale per la conversione delle Obbligazioni ad azioni della Società sarà di 40,2355 euro, rappresentanti un premio del 47,50%, rispetto al prezzo medio ponderato per volume delle azioni ordinarie di Prysmian sul Mercato Telematico Azionario tra il lancio e il pricing.I proventi netti dell'emissione delle Obbligazioni saranno utilizzati per il rifinanziamento alla scadenza delle Obbligazioni 2017 e/o per il Riacquisto Contestuale, nonché per finalità aziendali generali.L'importo totale del capitale delle Obbligazioni 2017 che la Società ha accettato di riacquistare è pari ad Euro 250.000.000 rappresentante il 50% delle Obbligazioni 2017 inizialmente emesse, ad un prezzo di riacquisto pari ad Euro 104.250 per Euro 100,000 di capitale delle Obbligazioni 2017.La chiusura del Riacquisto Contestuale è previsto per il o attorno al 2 febbraio 2021.BNP PARIBAS, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs International, Mediobanca e UniCredit Corporate & Investment Banking sono i Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners del Collocamento e i Joint Dealer Managers del Riacquisto Contestuale.La società è stata assistita da Clifford Chance Studio Legale Associato sia per le questioni di diritto Italiano che di diritto Inglese, mentre i Joint Bookrunners sono stati assistiti da Allen & Overy Studio Legale Associato sia per le questioni di diritto Italiano che di diritto Inglese.