Prysmian, l'utile sale a 190 milioni. Risultati 2024 attesi parte alta guidance

Prysmian

(Teleborsa) -ha chiuso il primo trimestre dell'anno conper 3,69 miliardi di euro, in calo del 5,6% sullo stesso periodo del 2023, un ebitda adjusted sceso a 412 milioni ed unin aumento a 190 milioni., la società conferma la guidance annunciata lo scorso febbraio, rispetto alla quale prevede di posizionarsidate al mercato di un adjusted ebitda compreso tra i 1.575 e i 1.675 milioni di euro e un free cash flow compreso tra i 675 e i 775 milioni.. I risultati del primo trimestre evidenziano un’eccelente redditività, trainata dalla solida performance dei segmenti Power Grid e Transmission, mentre il portafoglio ordini si è attestato a oltre 18 miliardi - ha commentato. Questi risultati dimostrano come l’impegno di Prysmian nell’accelerare la transizione energetica a livello globale, unitamente a soluzioni che soddisfano i più elevati standard ambientali, stiano continuando a darerisultati positivi. Nel mio primo anno come CEO di Prysmian, abbiamo anche annunciato l'acquisizione di Encore Wire. Questa operazione rappresenta un'opportunità unica per continuare a crescere e rafforzare la nostra posizione in Nord America, migliorare la diversificazione del nostro business e creare valore per tutti gli stakeholder".