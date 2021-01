BMW, nel 2020 flusso di cassa superiore alle aspettative del mercato

BMW

(Teleborsa) -ha annunciato che ilper il2020 è stato di circa(contro ??1,5 miliardi di euro nello stesso periodo 2019), portando a circa(rispetto ai ??2,6 miliardi di euro dell'anno prima), superando quindi le aspettative del mercato.BMW ha spiegato che i risultati migliori delle previsioni, nel quarto trimestre, sono da attribuire principalmente al, alla gestione mirata delle, al consumo diinferiore al previsto e aglipiù elevati ricevuti dalle concessionarie del gruppo, in particolare in Cina.A causa della ripresa più rapida in molti mercati nella seconda metà del 2020, e di una oculata gestione dei costi, ildel segmento automotive per l'intero anno 2020 si trova all'estremità superiore dell'intervallo, mentre quello del gruppo conferma le aspettative del mercato.