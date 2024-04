AB Foods prevede una "crescita significativa" degli utili per l'intero anno

Associated British Foods

(Teleborsa) - La casa madre della catena di abbigliamento Primark,, ha registratopari a 9.734 milioni di sterline nei sei mesi fino al 2 marzo 2024, in crescita del 2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'rettificato è stato di 951 milioni di sterline, in crescita del 37%.Il gruppo "ha realizzato una forte performance nel primo semestre ed èsia in termini di redditività che di generazione di cassa, superiore alle aspettative all'inizio di questo anno finanziario", si legge nella nota sui conti.