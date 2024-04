Reway Group, ValueTrack aumenta il fair value

Reway Group

(Teleborsa) - ValueTrack ha incrementato il(da 6,33 euro) su, gruppo quotato su Euronext Growth Milan (EGM) e specializzato nella manutenzione e risanamento di infrastrutture stradali e autostradali.Gli analisti scrivono che il 2023 è stato sostanzialmenteacquisiti, mentre ialle stime, influenzati positivamente dai lavori più redditizi eseguiti nella seconda metà del 2023. La Posizione Finanziaria Netta si attesta a -34,6 milioni di euro (ovvero l'Indebitamento Netto), temporaneamente gravata da 48,6 milioni di euro di crediti commerciali Gema con incasso entro il 2025 e solo parzialmente compensati da dotazione di cassa di 14 milioni di euro per finanziare il capitale circolante.ValueTrack ha2024-25 (e aggiungendo 2026) per tenere conto dei dati aggiornati sul backlog e del recente flusso di notizie. Le nuove stime 2024-26 sono: 1) Ricavi in aumento a un CAGR23-26 del 23,9%, a 251 milioni di euro nel 2025; 2) Margini EBITDA ed EBIT rispettivamente al 21,4% e 19,6% nel 2025; 3) Posizione finanziaria netta che raggiunge il pareggio nel 2026, grazie all'incasso di crediti per 48,6 milioni di euro nel 2025, nonché alla liquidità netta generata cumulativamente per 39,4 milioni di euro nel periodo di previsione.