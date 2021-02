Newlat Food, emissione di un prestito obbligazionario fino a 200 milioni di euro

Newlat Food

(Teleborsa) - Il CdA di, azienda agroalimentare quotata alla Borsa di Milano, ha deliberato l’senior unrated, non garantito, non convertibile e non subordinato per un, destinato sia al pubblico indistinto in Italia sia ad investitori qualificati in Italia e all’estero.La durata del prestito è stabilita ina decorrere dalla data di emissione, consu base annua. Leobbligazioni verranno emesse per il 100% del valore nominale di sottoscrizione, con une verranno offerte per la sottoscrizione attraverso la piattaforma del Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) organizzato e gestito da Borsa Italiana.La società prevede che l’offerta del prestito obbligazionario si avvierà2021 e che le obbligazioni siano ammesse alla quotazione presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni - MOT organizzato e gestito dacon la previsione di un dual listing anche sul mercato regolamentato dell’official list dell’Irish Stock Exchange –Le risorse finanziarie provenienti dall’emissione del bond verranno utilizzate, si legge in una nota, "per, sia in Italia sia all’estero, permettendo alla società di focalizzare la propria attenzione anche su potenziali target di dimensioni rilevanti ed in grado di accelerare il raggiungimento dell’".