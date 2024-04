Newlat Food, Intesa lima target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Newlat Food

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 8 euro per azione) il target price su, gruppo italiano multi-brand del settore agro-alimentare e quotato su Euronext STAR Milan, confermando la" visto l'upside potenziale del 37%.Gli analisti scrivono che gli attuali dati di trading forniscono indicazioni positive e quindi hanno adeguato le stime confermando sostanzialmente le aspettative di crescita dei ricavi FY24-25 ma tagliando la top line di circa il 5% a causa del. Vedono positivamente che Newlat è tornata a un margine EBITDA superiore al 9% e prevede margine EBITDA Adjusted in crescita a un CAGR del 3% nel FY23-26."Riteniamo che l'espansione e la redditività sarebbero supportate dalla diversificazione del portafoglio e dei mercati, dall'efficienza industriale rafforzata dagli investimenti continui, dall'elevato posizionamento del marchio proprio e dalla forte flessibilità finanziaria - si legge nella ricerca - L'potrebbe rappresentare una leva per il titolo, con, dopo lo stop delle trattative per Princes".