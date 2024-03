Neopharmed Gentili colloca bond da 750 milioni di euro su mercato high-yield

(Teleborsa) - L'azienda farmaceutica italianaha collocato con successo sul mercato high-yield unper un ammontare complessivo pari a, suddiviso in Senior Secured Fixed Rate notes con scadenza 2030, per un ammontare pari a 350 milioni di euro e Senior Secured Floating Rate Notes con scadenza 2030, per un ammontare pari a 400 milioni di euro.Le Senior Secured Fixed Rate Notes saranno emesse a un prezzo di emissione pari al 100% del loro valore nominale e avranno un. Le Senior Secured Floating Rate Notes saranno emesse a un prezzo di emissione pari al 99,500%, e avranno un tasso di interesse annuo pari alla somma del tasso EURIBOR a tre mesi (soggetto a un floor dello 0%) e il 4,250% all'anno, azzerato trimestralmente.I proventi dell'offerta delle Notes verranno utilizzati perinteramente le senior secured notes per un ammontare pari a 700 milioni di euro, precedentemente emesse ai sensi di un subscription agreement sottoscritto in data 27 marzo 2023 e per pagare le commissioni e le spese sostenute in relazione all'offerta.La società ha inoltre sottoscritto con alcuni istituti finanziari unper un importo pari a 130 milioni di euro.