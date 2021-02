Francia, inflazione attesa in aumento a gennaio

(Teleborsa) - Cresce l'inflazione in Francia a gennaio. Secondo ladiffusa dall', i prezzi al consumo hanno registrato una variazione positiva su base annua dello 0,6% dopo il livello invariato del mese precedente. Il dato risulta anche superiore al consensus (+0,4%).si registra invece un incremento dello 0,2%, in linea con la variazione del mese precedente e contro attese per un calo dello 0,1%.L', indica una salita tendenziale dello 0,8% (era invariato a dicembre) ed un aumento dello 0,3% mensile (+0,2% il mese precedente).