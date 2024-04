Beige Book (Fed): rialzo prezzi modesto economia in lieve miglioramento

(Teleborsa) - Dalla fine di febbraio, l'attività economica negli Stati Uniti è aumentata leggermente. Le aspettative sono di "una inflazione che rimarrà costante a un ritmo lento, sebbene alcune aziende manifatturiere di alcuni distretti intravedano rischi potenziali al rialzo sull’inflazione di breve termine, sia riguardo ai costi input che output”.E' quanto si legge nel rapporto, dellaelaborato ogni sei settimane sulla base delle informazioni raccolte nei 12 distretti in cui opera la Banca centrale statunitense.L'aumento dei prezzi è stato modesto, in media, ed equivalente a quello dei mesi precedenti, si legge nel report. L'outlook sull'economia resta cautamente ottimistico. E' attesa un'inflazione stabile a un passo lento, ma in alcuni distretti è aumentata la percezione di rischi in aumento nel breve periodo.