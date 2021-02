Lavoro, Commissione Ue: erogati 4,45 miliardi per l'Italia dal fondo SURE

(Teleborsa) - L'ha ricevuto oggi ulterioridal, il meccanismo europeo di finanziamento ai sistemi nazionali anticrisi di, come la cassa integrazione. È quanto emerge da un resoconto pubblicato dalla Commissione europea in occasione del versamento della quarta tranche dello strumento, da cui emerge che l'Italia sarà il maggior beneficiario della misura conOggi infatti la l'esecutivo europeo ha annunciato l'erogazione di. La quota italiana è la più alta, seguita da quelle di Polonia (4,28 miliardi), Belgio (2 miliardi), Spagna (1,03 miliardi), Slovenia (913 milioni), Grecia (728 milioni), Cipro (229 milioni), Ungheria (304 milioni) e Lettonia (72 milioni). Tutti e nove questi Paesi, ha precisato in una nota Bruxelles, avevano già ricevuto fondi nel 2020.Nel complesso sono 15 i Paesi Ue che hanno usufruito finora delle risorse SURE per un totale disui 100 messi a disposizione dall'Ue. Come detto, l'Italia sarà il primo beneficiario con 27,4 miliardi di euro, seguita da Spagna (21,3 mld), Polonia (11,2 mld) e Belgio (7,8 mld)."Questi prestiti – spiega la Commissione Ue – aiuteranno gli Stati membri ad affrontare gli aumenti improvvisi della spesa pubblica per preservare l'. In particolare, aiuteranno gli Stati membri a coprire i costi direttamente correlati al finanziamento dei programmi nazionali di lavoro a tempo ridotto e altre misure simili che hanno messo in atto in risposta alladi coronavirus, anche per i lavoratori autonomi".“Nell'ambito del programma SURE, l'UE ha mobilitato fino a 100 miliardi di euro in prestiti agli Stati membri dell'UE per salvare posti di lavoro e mantenere le persone al lavoro – ha dichiarato la presidente– I fondi arrivano regolarmente ai nostri Stati membri, aiutandoli finanziariamente a mitigare l'impatto della pandemia di coronavirus ".“Oggi la Commissione europea versa altri 14 miliardi di euro per sostenere i lavoratori in nove paesi dell'UE duramente colpiti – ha detto, Commissario per gli Affari economici – La pandemia continua a pesare sulle nostre economie e mentre sappiamo che c'è luce alla fine di questo tunnel, non sappiamo ancora quanto tempo ancora prima di raggiungerla. Ecco perché SURE e la solidarietà europea che rappresenta sono così importanti ".