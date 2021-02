PNRR, Aiscat: discrimina le concessionarie autostradali a favore di Anas

(Teleborsa) - L'attuale impostazione deldiscrimina lea pedaggio a favore di. È quanto sostenuto oggi da, Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori, durante un'audizione sulalla Camera di fronte alle commissioni Trasporti e Ambiente."Qualora l'attuale impostazione del PNRR restasse invariata si configurerebbe un'evidenteanche nell'ambito delle infrastrutture di trasporto, precludendo di fatto alle società concessionarie autostradali a pedaggio un accesso di sistema verso le opportunità offerte dal PNRR e impedendo ad esse la possibilità di realizzare un fondamentale ammodernamento della rete senza impattare sulle dinamiche di regolazione, quindi sulle tariffe", hanno dichiarato i rappresentanti dell'associazione.In particolare, "verrebbe a crearsi una plateale distorsione del comparto, in quanto solo Anas vedrebbe finanziati tramite risorse delproprio quei progetti che sarebbero invece stati preclusi al rimanente mondo dei concessionari autostradali". Aiscat ha inoltre lamentato che nessuna delle sue– creazione di una "Green Infrastructure" per le autostrade, un piano per la "Digitalizzazione dei trasporti e della rete autostradale" e "Investimenti per l'intermodalità'' – è stata accolta, nemmeno in forma parziale.Tale impostazione, è stato aggiunto, "vanificherebbe il positivo lavoro di istruttoria sui progetti finora portato avanti con ile configurerebbe un'azione fortemente disomogenea nei confronti dei gestori di infrastrutture autostradali strategiche per il Paese".