Autostrade dello Stato: come nasce e di cosa si occupa

(Teleborsa) -, la concessionaria pubblica fortemente voluta dal Ministro Salvini, anche per abbattere il costo dei pedaggi delle autostrade in concessione,"interamentedale "soggetta al controllo analogo del".E' quanto emerge dalloesaminato dal consiglio dei Ministri la scorsa settimana, secondo cui la società avràe ", salvo anticipato scioglimento o eventuale proroga deliberata dall’assemblea straordinaria".Autostrade dello Stato "ha perl’espletamento dellee, ove previsto da norme di legge,in regime di concessione" e quindi si occuperà di fare gli investimenti sulla rete e gestire le tratte autostradali"in regime di concessione mediante affidamenti in house", dal momento che le concessioni in essere sono in gran parte in scadenza.Alla stessa saranno"con riferimento alle", nell'ambito di "un percorso di ridefinizione del quadro della connettività su gomma, finalizzato, tra l’altro, a dare impulso ad investimenti produttivi significativi". La società, con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai fini dell’assistenza tecnica, operativa e gestionale nonché costituire società di gestione di autostrade statali ovvero acquisire partecipazioni nelle medesime società".Dal canto suo,"sulla missione di, anche tramite l’adozione di sistemidi contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi".“Ilè autorizzato ae a rafforzare la dotazione patrimoniale della società" con un "apporto complessivo di, da sottoscrivere e versare anche in più fasi e per successivi aumenti di capitale e della dotazione patrimoniale, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2021, di 10 milioni di euro per l’anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024".Autostrade dello Stato sarà "" che " durano in carica per tre esercizi e possono essere rinnovati". Per il primo periodo di durata in carica, il consiglio di amministrazione sarà composto da Carlo Vaghi presidente, Vito Cozzoli amministratore delegato e Gioia Gorgerino consigliere. "Il consiglio di amministrazione - sui legge nello schema di decreto - è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell’oggetto sociale".Ilsarà composto da "iscritti nel registro dei revisori legali", i quali "durano in carica per tre esercizi e possono essere rinnovati una sola volta". "Per il primo periodo di durata in carica, il collegio sindacale è così composto: Christian Schiavon presidente; Patrizia Cappai, sindaco effettivo; Antonio Paravia, sindaco effettivo; Giacomo Granata, sindaco supplente; Paola Luretti, sindaco supplente".