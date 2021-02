Lotteria scontrini, CNA: spesa aggiuntiva per piccoli commercianti

(Teleborsa) - "Larischia di diventare unache non può permettersi, soprattutto in questi tempi grami, ilE' quanto ribadiscein nota sottolineando che "ie corredati di apposite apparecchiature per acquisire e trasmettere iCNA chiede che, in aggiunta alladel costo sostenuto per l’adeguamento dei registratori di cassa, sia riconosciuto agli esercizi commerciali anche un credito d’imposta pari al 50% del costo, al fine di