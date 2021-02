Alitalia, Commissione Ue e autorità italiane in contatto per terza tranche ristori

(Teleborsa) - Commissione Ue e autorità italiane sono in contatto sulla terza tranche didaperin modo di permetterle di far fronte alle conseguenze del. La conferma arriva da una portavoce dell'esecutivo europeo che ha ricordato come Bruxelles abbia "già approvato due misure di sostegno sotto forma di ristori ad Alitalia per i danni subiti dalla pandemia a settembre e a novembre scorsi".Nessun commento infine sulle indiscrezioni che ritengono possibile unda 200 milioni per la compagnia aerea qualora si dovesse arrivare ad una nuova gara pubblica per la cessione degli asset. "In generale – ha detto la portavoce – spetta agli Stati membri valutare se una misura comporta unche deve essere notificato alla Commissione. Come sempre, siamo pronti a discutere (con i governi, ndr) se le misure pubbliche proposte siano in linea con le norme Ue".