Growens, assemblea approva bilancio 2023 e dividendo di 1,58 euro per azione

Growens

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle cloud marketing technologies, ha approvato ild'esercizio al 31 dicembre 2023 e unpari a 1,58 euro per ciascuna azione avente diritto per complessivi 20.040.249,16 euro, da porsi in pagamento in due distinte tranche, la prima tranche, pari a 0,79 euro per azione, con data di stacco della cedola il 6 maggio 2024, record date il 7 maggio 2024 e data per il pagamento del dividendo 8 maggio 2024 e la seconda tranche, pari a 0,79 euro per azione, con data di stacco della cedola il 2 settembre 2024, record date il 3 settembre 2024 e data per il pagamento del dividendo 4 settembre 2024.I soci, tra le altre cose, hanno deliberato di autorizzare il consiglio di amministrazione a compiere operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, e di attribuire undi complessivi 457.500 euro lordi in favore del presidente Matteo Monfredini, dell'amministratore delegato Nazzareno Gorni e del consigliere Micaela Cristina Capelli, dando mandato al consiglio di amministrazione di ripartire tale compenso.